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30 Mayıs 2018 12:52

Vergili, “Yolcu uçağı inip kalkamayacak”

Kurtuluş mahallesinde devam eden ramazan etkinliğinde, vatandaşlara konuşma yapan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Üniversite bölgesine yapılması düşünülen havaalanının büyük sıkıntılara yol açacağını belirtti.

Vergili, “Yolcu uçağı inip kalkamayacak”

30 Mayıs 2018 12:52


Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğince Kurtuluş Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde açılan kursları başarı ile bitiren kursiyerlere sertifikalarının verilmesinin ardından, kurslara katılan öğrenciler tarafından yapılan ürünlerin yer aldığı serginin kurdelesini kesen Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili adayı Ahmet Karabacak ve Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu Müdürü Dursun Yeşiloğlu sergiyi gezdiler. Program daha sonra çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.



“Oraya hiçbir zaman yolcu uçağı inip kalkamayacak”


Vergili Sosyal Yaşam Merkezi sertifika dağıtımında yaptığı konuşmada Üniversite bölgesine yapılması düşünülen havaalanının büyük sıkıntıya sebep olacağını belirterek, “Havaalanına Eflani’ye yapalım diyoruz. Üniversitenin oraya yapacağız diyorlar. Oraya hiçbir zaman yolcu uçağı inip kalkamayacak. Yarın bize yolcu uçaklarının da inip kalkabileceği bir havaalanı lazım dediğimiz zaman sizin havaalanınız var diyecekler” dedi.


Türkiye’nin en büyük organize sanayisi yapmayı düşündüklerini kaydeden Vergili, “Şehrimizdeki en büyük problem iş problemidir. 9 yıldan bu tarafa kendilerine anlatamadım. Sonunda Eskipazar’da Organize Sanayi kurmaya karar verdiler. Biz burayı Türkiye’nin en büyük Organize Sanayisi yapalım dedik. 30 bin dönümlük arazi çizdik. Bakan Bey’de 30 bin üzerinden müracaat yapın, burayı size kamulaştıracağım dedi. Fakat gidip 3 bin dönüme, şu anki mevcut Organize Sanayi kadar bir alana müracaat yapıldı. İnsanların düşüncelerini büyütemiyoruz” ifadelerini kullandı.




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