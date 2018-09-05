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05 Eylül 2018 17:04

Vergili:"Asfalt çalışmalarımız tüm mahallelerde devam edecek"

Karabük Belediyesi 5000 Evler Mahallesinde bozuk olan eski asfaltları freze makinesi ile kazıyarak, yerine sıcak asfalt kaplanılması için hazırlanıyor.

Vergili:

05 Eylül 2018 17:04


Geçmiş yıllarda eski asfalt kaldırılmadan yenisinin yapılması yol kotlarının yükselmesine neden olurken, Karabük Belediyesi freze aracıyla eskimiş ve yıpranmış asfaltları kazıyarak, yapılacak olan yeni asfaltın daha temiz ve düzgün bir yüzey üzerine atılmasını sağlıyor. Böylece kaldırımla yol arasında neredeyse kaybolmuş kot farkı da bu kazıma sayesinde yeniden olması gereken seviyelere gelmiş oluyor. Bu sayede yollar daha kaliteli, güvenilir ve sağlam hale geliyor.


Asfalt kazıma ve yenileme çalışmalarının hız kesmeden tüm mahallelerde devam edeceğini belirten Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, “Biz mümkün olduğu kadar yama yapmadan sıcak asfalt çalışması yapacağız diye halkımıza söz verdik. Sıcak asfaltla şehrimize yakışan yollar yapacağız. Üst üste asfalt yapmıyoruz. Bozuk yolların üstünü asfaltla kaplamıyoruz. Freze makine bozuk asfaltı yoldan tamamen kazıyor, zemini pürüzsüz hale getiriyor, ondan sonra asfaltı döküyoruz” ifadelerini kullandı.




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