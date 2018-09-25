Vinçle çardak ve salıncak çalan 4 kişi yakalandı

Karabük'te bir yurdun önündeki çardak ve salıncağı vinç yardımıyla çalan ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan A.L.O'ya ait kız öğrenci yurdunun önünde bulunan bir adet ahşap çardak ve 2 adet ahşap salıncağın çalınması olayı ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonucunda malzemelerin K.Ç. (22), R.Ü.(19), M Ü. (20), ve E.K.(20) isimli şahıslar tarafından traktör vinç yardımı ile çaldıkları belirlenirken, şüpheliler gözaltına alındı. Güvenlik kamerasından yapılan incelemelerde şüphelilerin çaldıkları malzemeleri Balıklar kayası kavşağından üniversite mahallesi istikametine geçirdikleri ortaya çıktı. 5 bin TL değeri olduğu belirtilen malzemeler sahibine teslim edilirken, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.