Virajı alamadı, kayalara çarparak takla attı: 3 yaralı

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında virajı alamayan hafif ticari araç kayalara çarparak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yenice-Karabük Karayolu Kuzdağ mevkisinde meydana geldi. Mehmet Almalı (53) yönetimindeki 78 DP 641 plakalı hafif ticari araç, Yenice ilçesinden Karabük istikametine seyir halindeyken Kuzdağ mevkisine geldiğinde sürücüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak kayalara çarpıp takla attı.

Kazada araçta bulunan Mehmet Almalı (53), Halil Tükenmez (75) ve Muhammet Tükenmez (51) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaralanan 3 kişinin emekli maaşlarını çekerek köylerine gittikleri öğrenildi.