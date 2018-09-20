Yabancı öğrencilerin tercihi KBÜ oldu

Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından yürütülen Erasmus ve Mevlana Değişim Programı kapsamında Bangladeş, Hindistan, Kazakistan, Malezya, Kırgızistan, Pakistan, Litvanya ve Ürdün'ün de yer aldığı 8 farklı ülkenin yurt dışı yükseköğretim kurumlarından gelen yaklaşık 30 öğrenci, 2018-2019 akademik yılında eğitim almak üzere Karabük Üniversitesini tercih etti.

Mevlana Değişim Programı çerçevesinde Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesini tercih eden Kırgızistanlı Nariste Saparbek Kgzy, Karabük Üniversitesinin uluslararası öğrencilere çok önem verdiğini ifade ederek, “Karabük Üniversitesinde olmaktan dolayı çok mutluyuz. Burası çok ilginç bir yer. Karabük Üniversitesi uluslararası öğrencilere çok iyi imkânlar sunuyor” dedi.

Karabük Üniversitesi Fizik Bölümü'nde doktora yapmak için gelen Pakistanlı Abdul Muneem ise Karabük Üniversitesinde ki ilk izlenimlerinin çok iyi olduğunu belirterek, “Karabük Üniversitesini çok beğendim. Üniversitenin eğitim imkanının çok iyi olduğunu öğrendim. Bu yüzden Karabük Üniversitesini tercih ettim” diye konuştu.