Yağmur altında HES’e karşı insan zinciri oluşturdular

Karabük’ün yanı sıra Zonguldak ve Bartın’dan gelen çevre platformu üyeleri Yenice Çevre Platformu tarafından düzenlenen eyleme destek verdi. Yoğun yağmura rağmen ilçe merkezinde toplanan kalabalık daha sonra Şeker Kanyonuna geçerek burada insan zinciri oluşturdu.

İktidar ve muhalefet partilerinin yanı sıra STK’ların da destek verdiği eyleme, AK Parti’li Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Karabük CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP Zonguldak İl Başkanı Hamdi Ayan, çevre dernekleri başkanları da katıldı.

İlçe merkezinde yer alan Atatürk anıtında bir araya gelen platforma destek veren Zonguldak Çevre Derneği Başkanı Ahmet Öztürk, Yenice Şeker Kanyonunun yalnızca Karabüklülerin, Zonguldaklıların ve Türkiye’nin değil tüm dünya insanlarının ortak mirası olduğunu söyleyerek, bu ortak mirasa sahip çıkmanın insanlık görevi olduğunu belirtti.

MHP Zonguldak İl Başkanı Hamdi Ayan ise, ne yaptıklarının farkında olduklarını ve kararlılıkların herkes tarafından bilinmesi gerektiğini kaydederek, “Yenice’nin suları soğuktur. O HES’lerde ne olacağına dair kimsenin de hesaplayamayacağını mutlaka bilmesi gerekir. Bunu bir tehdit olarak algılamasın kimse. Biz buraya ve doğamıza sahip çıkmak zorundayız” dedi.

Platforma destek deren Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erdoğan Atmış ise, ormanlar ve doğa koruma açısından çok önemli olan Yenice ve Şeker Kanyonunda yapılmak istenen HES’in sadece bu yöreye ve Türkiye’ye değil bütün dünyaya kötü iş yapmaya mal olacağını kaydederek, “Bundan vazgeçilmeli. Bu karar geri alınabilir. İl genel meclisinin bir kararıdır ve onlar halkın sesini dinleyerek bu kararlarından vazgeçeceklerdir. Yapılan iş çok yanlış ve bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir” diye konuştu.

“Kanyonda insan zinciri oluşturdular”

İlçe merkezinde toplanan grup daha sonra Yenice Şeker Kanyonuna geçti. Yağmur altında kanyonda yürüyüş yapan grup daha sonra el ele insan zinciri oluşturup slogan atarak tepkilerini sürdürdü.

Eylem sonrası gazetecilere açıklama yapan Yenice Platformu üyesi ve Yenice eski Belediye Başkanı Mustafa Akay, Yenice’nin turizminin Şeker Kanyonunda başladığını ve Dünya’da korunması gereken 100 sıcak noktadan biri olduğunu söyledi.

Şeker Kanyonuna ve endemik Yenice ormanlarına her yıl dünyanın her yerinden ABD’den Finlandiya’ya, Almanya’dan Hollanda’ya kadar her kesimden insanlar geldiğini de kaydeden Akay, “Çok ilginçtir, eski Başbakanlarımız da Ahmet Davutoğlu buraya geldiğinde hayran kalmıştı. Mehmet Şimşek kimseye haber vermeden ailesi ile buraya gelip burada Ankara’nın bütün stresini atıp dinlenerek geri gidiyordu. Şimdi buraya yapılacak HES’e karşıyız. HES’in genel anlamda tanımına karşı değiliz. Yenice Irmağına istedikleri kadar yapsınlar. Buraya HES yapımına karşıyız. Buraya yapılacak HES için il genel meclisi onay verdi. Yenice halkı olarak Türkiye’de elektrik enerji üretimi konusunda her alanda çalışma yapılmasına taraftarız. Ancak burada küçücük derede HES yapılmasına karşıyız” dedi.