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Yağmur kazaları beraberinde getirdi

Kastamonu-Karabük karayolu Çevriköprü mevkiinde meydana gelen kazada otomobil takla attı.

Kazada biri bebek 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinden Safranbolu istikametine seyir halinde olan Erdin Bozacı (27) idaresindeki 53 DS 488 plakalı otomobil, havanın yağışlı ve yolun kaygan olması nedeniyle yoldan çıkarak takla attı. Orta rejüfde su kanalında ters dönen otomobilde bulunan sürücü Erdin ile eşi Merve (23) ve 1 yaşındaki çocukları Ela Su Bozacı yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin yardımı ile araçtan çıkarılan yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansları ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kaza yapınca şoka girdi


Öte yandan, polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde önlem alıp bilgileri toparladığı sırada ikinci kaza meydana geldi. Aynı güzergah üzerinde seyir halinde olan Saniye Demirel idaresindeki 37 HD 585 plakalı otomobil önünde seyreden Niyazi Çolak idaresindeki 34 JZ 4102 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle orta refüjde durabilen bayan sürücü bir süre direksiyon başında şoka girdi. Aracın kapısını açan trafik polisi bayan sürücüyü sakin olmasını söyleyerek teselli etti.

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