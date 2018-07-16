Yağmur suyu hattı çalışmaları devam ediyor

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, ekiplerin çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini ifade belirterek, “Yağmur Suyu Drenaj hattı olmayan yollar ile rehabilite gereken mevcut güzergâhlarda drenaj kanallarının oluşturulması, uygun yol konforunun sağlanması adına Su İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler Yeni Mahallede hızlı bir şekilde çalışıyorlar. Şehrimizde daha önce de yenileme ve tadilat gerektiren mahalle ve caddelerimizde aynı çalışmayı gerçekleştirmiştik. İhtiyaç duyulan her mahallede de yapacağız. Yapılan yağmur suyu drenaj şebekesiyle su baskınları ve birikintileri konusunda sorun yaşanmamasını amaçlıyoruz” dedi.