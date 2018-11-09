Yanan konakta can veren genç son yolculuğuna uğurlandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde geçtiğimiz Çarşamba günü çıkan yangında hayatını kaybeden Kadir Uysal son yolculuğuna uğurlandı.

Safranbolu'ya bağlı Karaali Mahallesi Akpınar Sokak'ta 150 yıllık tarihi konakta sabaha karşı çıkan yangın sırasında çöken enkazın altında kalan Kadir Uysal'ın cansız bedeni uzun uğraşlar sonrası ekipler ile vatandaşların çalışmaları ardından çıkarılmıştı. Uysal'ın Ankara Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından cenazesi Safranbolu'ya getirildi. Safranbolu Sadrazam İzzet Paşa Camii'nde Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uysal gözyaşları arasından toprağa verildi. Uysal'ın eşi ve yakınları ise güçlükle ayakta durduğu gözlemlendi.

Öte yandan Çarşamba günü sabaha karşı meydana gelen yangın sonrası geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olay gecesi aynı konakta bulunan Emre K., kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak kurtulmuştu. İfadesi alındıktan sonra savcılığa gönderilen ve buradan tutuklama istemi ile mahkemeye sevk edilen Emre K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.