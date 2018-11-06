Yanan tarihi konakta ceset arıyorlar

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sabaha karşı çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale gelen konakta kalan şahsa ulaşamayan polisler ve vatandaşlar yanan konak içinde ceset aramaya başladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karaali Mahallesi Akpınar Sokak'ta Bayram Akın'a ait tarihi bir konakta, sabah karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar sonrası olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi ekiplerince yangın uzun uğraşlar sonrası söndürüldü.

Konakta kalan Emre K., kendi imkanlarıyla yanan konaktan çıktığını ancak arkadaşı Kadir U.'nun olduğunu ve çıkamadığını iddia etmesi üzerine ise ekipler arama yaptı. Gece yapılan aramalardan sonuç alamayan ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalara yeniden başladı.

Safranbolu Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı inceleme sonrası bölgeye çağrılan iş makinesiyle yıkılma tehlikesi olan bölümler yıkıldıktan sonra yanan konakta ceset arama çalışmaları yapılıyor.