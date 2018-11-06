Yangın sonrası enkaz altında kalan gencin cesedine ulaşıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sabaha karşı çıkan yangın sonrası yıkılan konağın enkazı altında kalan Kadir Uysal'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karaali Mahallesi Akpınar Sokak'ta Bayram Akın'a ait tarihi bir konakta, sabah karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar sonrası olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi ekiplerince yangın uzun uğraşlar sonrası söndürüldü. Konakta oturan Emre K. kendi imkanlarıyla yangından kurtulurken arkadaşı Kadir Uysal ise alevlerin arasında kaldı. Yangın sırasında çöken konağın altında kalan 25 yaşındaki Uysal'ın cansız bedeni, AFAD, itfaiye ve vatandaşların uzun çalışmaları ardından enkaz altından çıkarıldı.

Uysal'ın cenazesi olay yerinde bulunan 112 sağlık ekipleri tarafından alınarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak.