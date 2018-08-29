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29 Ağustos 2018 17:37

Yangına giden arazöz devrildi: 2 yaralı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan ormanda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına giden arazöz devrildi: 2 yaralı

29 Ağustos 2018 17:37

Yangına müdahale etmek için sevk edilen arazözlerden biri sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.


Safranbolu ilçesine bağlı Keten Köy mevkiide bulunan ormanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanda yükselen dumanı gören vatandaşlar durumu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda arazöz ve itfaiye sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.



Yangına giderken devrildi


Safranbolu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek üzere yola çıkan Orman işletmesine ait 78 AP 868 plakalı arazöz, Safranbolu İşletmesi Ahmet Usta mevkiide yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 2 orman görevlisi hafif şekilde yaralandı.




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