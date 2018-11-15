Yangında onlarca kuşun telef olduğu dükkanda temizlik çalışması başladı

Karabük’te dün gece pet shop mağazasında çıkan yangın sonrası temizlik çalışmaları başladı.
Karabük'te dün gece pet shop mağazasında çıkan yangın sonrası temizlik çalışmaları başladı.
Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesinde Mehmet Kılıç'a ait pet-shop mağazasında gece yarısı elektrik kontağından dolayı çıkan yangın sonrası büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği iş yerinde temizlik çalışmaları başladı. Alevlerin kısa sürede sardığı yangında farklı türde onlarca kuş telef olurken bazı hayvanlar çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılmıştı.
Polis ekiplerinin yangınla ilgili inceleme çalışmaları sürüyor.