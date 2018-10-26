Yangını aza indirmek için denetimleri başladı

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Tarihi Çarşı'da bulunan otel, konak ve işyerlerinde baca denetimleri başladı.

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından ısıtma ve pişirme sistemlerinde kullanılan bacaların periyodik temizlik işlemlerinin uygun yapılmamasından kaynaklı meydana gelebilecek yangın olaylarının en aza indirilmesi amacıyla denetimler başlatılarak, baca temizliği yapılmamış işletmeler uyarıldı.

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde özellikle baca temizliği ve elektrik aksanlarının günün şartlarına uygun olup olmadığı incelendi. Boş olan konaklar tespit edilerek baca kontrolleri yapıldı.

Tarihi Çarşı bölgesinde denetimlerin sıklaştığını ifade eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Dr. Fatih Ürkmezer, “Türk kentsel tarihinin bozulmamış bir örneği olan Safranbolu, geleneksel şehir dokusu, ahşap yığma evleri ve anıtsal yapılarıyla bütünü sit ilan edilmiş ender kentlerden birisi, dolayısıyla ahşap evlerin yangından korunmasını amaçladığımız denetimlerimiz aralıksız devam edecek.” dedi.

Safranbolu İtfaiye Müdürlüğünden edinilen bilgide, doğalgazlı bacaların yılda en az 1, fuel oil - mazot ve katı yakıtlı bacaların yılda en az 2 defa temizlenmesi gerektiği ve otel, pansiyon, lokanta gibi işyeri bacalarının düzenli aralıklarla uzman ve yetkili ekiplerce sık sık temizlenmesi can ve mal güvenliği açısından elzem olduğu belirtildi. Ayrıca kombi bacası, merkezi sistem bacaları, şofben bacası, mutfak havalandırması, doğalgaz sobası, şömine ve barbekü bacalarının yılda bir sefer temizletilmesi can güvenliği için gerekli olduğu ifade edildi.