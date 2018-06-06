Yangınla mücadele ekipleri, olası orman yangınlarına hazır

Denetime Zonguldak Orman Bölge Müdür Yardımcısı Cevdet Çiçek, Koruma Şube Müdürü Muharrem Koç, Makine ve İkmal Şube Müdürü Ayhan Arat, Yenice Orman İşletme Müdürü Erdinç Kurt, işletme şefleri, şube mühendisleri ile yangın işçileri, iş makineleri ve arazöz operatörleri, orman muhafaza memurları katıldı.

Eğitimde yangın sezonunun başlamasıyla birlikte personelin muhtemel bir yangına karşı hareket kabiliyeti, reaksiyon süresi, kriz ve stres yönetimi becerisini artırmak, orman yangınlarında kullanılacak araç ve gereçlerin eksikliklerinin tamamlanması hususu hatırlatılarak, yangın öncesi, yangın esnasında ve yangın sonrasında yapılacak tüm iş ve işlemlerin gerekli emniyet tedbirleri alınmak kaydıyla nasıl yerine getirileceği uygulamalı olarak anlatıldı. Ekiplerce mevcut olan araç ve gereçlerin kontrolü de yapıldı.