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‘Yapı Dekorasyon ve Mobilya Fuarı' sona erdi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen ‘2.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen ‘2. Batı Karadeniz Yapı Dekorasyon ve Mobilya Fuarı' sona erdi.


Çaycuma fuar alanında gerçekleştiren ve 4 gün boyunca süren fuar her kesime hizmet vererek sona erdi. Fuarın son gününde Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli tarafından stant açan tüm firmalara teşekkür plaketi verildi.


Kaymakam Keçeli'nin yanı sıra Çaycuma Belediye Başkan Vekili Bahri Malakçı, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Zekai Kamitoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın, Expolife Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Erdoğan'da katıldı.


Kaymakam Keçeli, stantları tek tek dolaşarak firma yetkililerine katkılarından ve katılımlarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.


20-23 Eylül tarihleri arasında hizmet veren 2. Batı Karadeniz Yapı Dekorasyon ve Mobilya Fuarı'na 4 gün boyunca 47 bin 682 kişi ziyarette bulundu.

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