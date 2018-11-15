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Yasadışı sigara ticareti yapan şüpheli adliyede

Karabük’te yasadışı sigara ticareti yaptığı belirlenen H.

Karabük'te yasadışı sigara ticareti yaptığı belirlenen H.Ş.(28) düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri yasa dışı sigara ticaretinin önlenmesine, suç faillerinin yakalanarak suçtan elde ettikleri gelirin terör/organize suç örgütlerine aktarılması ve kaçak sigaranın toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesi amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında yasa dışı sigara satışı yaptığı belirlenen H.Ş. (28) isimli şüphelinin iş yerine ve deposuna operasyon düzenlendi. Aramalar sonucunda şüphelinin iş yeri ve deposunda 8 bin adet dal makarona sarılmış tütün ile 105 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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