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07 Temmuz 2018 13:30

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Karabükte tek başına yaşayan 84 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

07 Temmuz 2018 13:30


Soguksu Mahallesi, Melise Caddesinde 5 katlı binanın birinci katında tek başına yaşayan Hasan Bayrak (84) evinde yatağından düşmüş bir şekilde ölü bulundu. Yeğeni ve eniştesi haber alamadıkları için Bayrak’a bakmaya geldiklerinde yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştılar. Olay, Polis ve 112 ekiplerine bildirildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Bayrak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Bayrak’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi üzerine cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.




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