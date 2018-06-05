Diğer
Kategoriler
05 Haziran 2018 16:57

Yaşlı kadın bahçede ölü bulundu

Karabük’te 79 yaşındaki kadın bahçede ölü bulundu.

Yaşlı kadın bahçede ölü bulundu

05 Haziran 2018 16:57


Edinilen bilgiye göre Safranbolu ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi İnce Sokak üzerinde meydana geldi. 79 yaşındaki Fatma Toprak, ailesi tarafından evinin bahçesinde yerde hareketsiz yatarken fark edildi. Ailesi durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde inceleme yapmasının ardından yaşlı kadının cesedi otopsi işlemleri için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de olay yerinde incelemede bulundu. Yaşlı kadının ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç