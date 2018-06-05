Yaşlı kadın bahçede ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre Safranbolu ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi İnce Sokak üzerinde meydana geldi. 79 yaşındaki Fatma Toprak, ailesi tarafından evinin bahçesinde yerde hareketsiz yatarken fark edildi. Ailesi durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde inceleme yapmasının ardından yaşlı kadının cesedi otopsi işlemleri için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de olay yerinde incelemede bulundu. Yaşlı kadının ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.