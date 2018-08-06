Yaz okulu öğrencilerinden muhteşem final

SAKEM, Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Müftülüğü ortaklığında düzenlenen kurslarda öğrendiklerini düzenlenen etkinlikte gösteren miniklerin heyecanları da gözlerden kaçmadı.

Programın açılış konuşmasını yapan Halk Eğitim İlçe Müdürü Sezai Öztaş, “Öncelikle gerçekleştirilen eğitimlerde kendilerinden desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız Dr. Fatih Ürkmezer başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, evlatlarımızı gösterdikleri başarılardan dolayı tebrik ediyorum. Kurslarımız inşallah artarak devam edecek” dedi.

İşaret Dili kursu öğrencilerinin gösterilerinin ardından Safranbolu’ya kazandırılan Müzik Okulu öğrencilerinin performansları takip etti.

Etkinlik SAKEM kursiyerleri tarafından gerçekleştirilen el sanatlarının sergilenmesi ve unutulmaya yüz tutan çuval yarışı, halat çekme, yumurta taşıma gibi oyunlar ve yarışmalar ile sona erdi.

Yoğun programı nedeni ile programa katılamayan Ürkmezer, çocukların yaz okulu süresince 72 farklı alanda eğitim aldıklarını belirterek, “Çocuklar, SAKEM’in tüm şubelerinde 8 hafta boyunca hem yaz tatillerini kaliteli geçirme fırsatı hem de yeni yeni alanlarda diledikleri eğitimi alma fırsatı yakaladılar. Biz geleceğimizin teminatı çocuklarımızı çok seviyor, onları geleceğe hazırlama, çok daha güzel yarınlar verme adına çeşitli projeler üretiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz yaz okulu etkinlikleri ile de güzel vakit geçirmelerini amaçlıyoruz. Bu bağlamda yaz dönemi boyunca, Müzik, Kuran, İşaret Dili, Sporun çeşitli dallarında eğitim alan çocuklarımız boş vakitlerini değerlendirirken, sosyalleşmeleri de sağlanmış oldu. Ben öncelikle sadece yaz okulunda değil, sürekli işbirliği içerinde olduğumuz İl Müftülüğümüz ve Halk eğitim Müdürlüğü yetkililerimize, SAKEM yetkili ve eğitmenlerimize, daha da önemlisi bizlere güvenip çocuklarını emanet eden, çalışmalarımızı destekleyen Safranbolu halkına teşekkür ediyor, tüm evlatlarımızı tebrik ediyor gözlerinden öpüyorum” dedi.

Programın sonunda çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ile çeşitli ikramlar yapıldı.