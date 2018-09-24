Yazıköy yolunda asfalt çalışmaları başladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan Yazıköy'de Kastamonu yoluna bağlanan bölümde asfalt çalışmaları başladı.

Alt yapısı Özel İdare tarafından tamamlanan yolda Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı bulunan Asfalt Şantiye Şefliği ekipleri asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, Yazıköy'ün Safranbolu'ya yerli ve yabancı misafirler tarafından en çok ziyaret edilen köyleri arasında olduğunu belirterek, “Safranbolu merkez ve mahallelerinde olduğu kadar çalışmalarımıza köylerimizde de aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından 2018 asfalt sezonu programında da bu yolun yapımı yer almaktaydı” dedi.

İlçe merkezinde aciliyeti olan mahalle, sokak ve caddelerdeki çalışmaların tamamlanması ile program kapsamında İl Özel İdaresi tarafından alt yapısı tamamlanan yolda asfalt serme işlemine başladıklarını kaydeden Ürkmezer “Buradaki çalışmanın ivedilikle bitirilmesi ve yolun hizmete açılması için ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İnşallah kısa sürede tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.