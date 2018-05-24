Yeğin’den adaylık açıklaması

Bizim için önemli olan 24 Haziran’dır” dedi.

AK Parti Karabük 3. Sıra Milletvekili adayı Tuğba Yeğin, bugün Ankara’da yapılan aday tanıtım toplantısında yer almadı. Yeğin’in yerine il başkanı diğer milletvekili adaylarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.

Bunun üzerine açıklama yapan Tuğba Yeğin, şunları kaydetti:

“Değerli Karabüklü hemşerilerim, başından bu yana tek derdimiz davamız dedik. Bu dava İslam davasıdır dedik. Bu dava ümmet davasıdır dedik. Bu dava millet davasıdır dedik. Bu davanın 2002’den bu yana ülkemizdeki lideri Recep Tayyip Erdoğan, partisi AK Parti’dir dedik. Bu niyetle bu teşkilata emek verdik. Son noktasında da Rabbim milletvekili adaylığı nasip etti. Sn. Cumhurbaşkanımızın takdiri ile adaylığa yükseldik, yine kendisi ve teşkilatımızca aldığımız karar doğrultusunda adaylıktan istifa ettik. Bizim için önemli olan 24 Haziran’dır. Kim olursa olsun destekleyeceğimizi, azim ve istekle çalışacağımızı belirtmiştik. Aynı şuurla bugüne kadar bizleri yalnız bırakmayan önce kocaman aileme, daha sonra siz değerli hemşerilerimize saygı ve şükranlarımı sunarım.”