Diğer
Kategoriler
24 Mayıs 2018 21:26

Yeğin’den adaylık açıklaması

AK Parti Karabük Milletvekili adayı Tuğba Yeğin, “Cumhurbaşkanımızın takdiri ile adaylığa yükseldik, yine kendisi ve teşkilatımızca aldığımız karar doğrultusunda adaylıktan istifa ettik.

Yeğin’den adaylık açıklaması

24 Mayıs 2018 21:26

Bizim için önemli olan 24 Haziran’dır” dedi.


AK Parti Karabük 3. Sıra Milletvekili adayı Tuğba Yeğin, bugün Ankara’da yapılan aday tanıtım toplantısında yer almadı. Yeğin’in yerine il başkanı diğer milletvekili adaylarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.


Bunun üzerine açıklama yapan Tuğba Yeğin, şunları kaydetti:


“Değerli Karabüklü hemşerilerim, başından bu yana tek derdimiz davamız dedik. Bu dava İslam davasıdır dedik. Bu dava ümmet davasıdır dedik. Bu dava millet davasıdır dedik. Bu davanın 2002’den bu yana ülkemizdeki lideri Recep Tayyip Erdoğan, partisi AK Parti’dir dedik. Bu niyetle bu teşkilata emek verdik. Son noktasında da Rabbim milletvekili adaylığı nasip etti. Sn. Cumhurbaşkanımızın takdiri ile adaylığa yükseldik, yine kendisi ve teşkilatımızca aldığımız karar doğrultusunda adaylıktan istifa ettik. Bizim için önemli olan 24 Haziran’dır. Kim olursa olsun destekleyeceğimizi, azim ve istekle çalışacağımızı belirtmiştik. Aynı şuurla bugüne kadar bizleri yalnız bırakmayan önce kocaman aileme, daha sonra siz değerli hemşerilerimize saygı ve şükranlarımı sunarım.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç