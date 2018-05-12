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12 Mayıs 2018 21:46

Yemek yarışmasında lezzet şöleni

KARABÜK (İHA) – Karabük’ün Safranbolu ilçesinde ‘Emeğe Vefa’ etkinlikleri kapsamında SAKEM Aslanlar Şubesi’nde yemek yarışması düzenlendi.

Yemek yarışmasında lezzet şöleni

12 Mayıs 2018 21:46


Karabük Valisi Kemal Çeber, eşi Neslihan Çeber, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer ile eşi Miray Ürkmezer’in onursal jüri üyesi olduğu yarışmada, 16 jüri üyesi yer aldı. Yarışma ana yemek, yöresel lezzetler, hamur işleri ve tatlı türleri olmak üzere dört kategoride gerçekleşti. 80 yarışmacının yer aldığı yarışmada, jüri üyeleri yemeklerin tadına baktı. Ana yemek kategorisinde Tokat keşkeği ile Filiz Can, yöresel lezzetlerde bamya çorbasıyla Seher Öztürk, hamur işlerinde epişkeli su böreğiyle Emine Arslan, Nevzine tatlısı ile Fatma Avcı ilk sırayı aldı. Safranbolu Kaymakamı Ürkmezer, yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan ve düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.


Yarışmayı Türk yemek kültürünün devamı ve tanıtımı olarak gördüğünü belirten Ürkmezer, "Jüri üyeleri dereceye girenleri seçmekte çok zorlandı. Sizler olmadan biz bu yarışmayı yapamayız. Emek verdiğiniz, bizlere bu güzel yemekleri tattırdığınız için teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra da bu yarışmalar devam edecek. Bizler bunları kültürümüzün devamı, tanıtımı olarak görüyoruz. Türkiye’nin her yöresinden yemekler gördük burada. Bu yemekleri her zaman, her yerde tatma imkanı bulamıyoruz” dedi.


Vali Çeber, Safranbolu Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmez tarafından dereceye girenlere hediye takdimi yapıldı.




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