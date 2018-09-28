Yeni itfaiye binası Safranbolu'nun hizmetine açıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan ve Safranbolu Belediyesi Müzik Okulu öğrencilerinin gösterileri ile devam eden açılış törenine Karabük Valisi Kemal Çeber, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, Ak Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, İlçe Başkanı Ali Kaya, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, Kamu kurumlarının müdür ve amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sosyal yönden de zengin olarak tasarlanan binada olası afet durumlarında Acil Yönetim Merkezi Odası, Toplantı Salonu, Garajlar, Araç Bakım Garajı, Su Deposu, Enerji Merkezi Odası, Spor Salonu, Engelli Tuvaleti gibi alanları ve yeni peyzajı ile bölgenin en modern ve sosyal İtfaiye Binası olarak gösteriliyor.

İtfaiye binası önünde düzenlenen törende konuşan Karabük Valisi Kemal Çeber, Karabük'ün yangın anlamında hassas bir il olduğunu belirterek, "Safranbolu özelinde, ilçenin civarı ve kendi özellikleri burayı yangına karşı hassas hale getiriyor. Bizim güçlü bir itfaiye teşkilatımız, eğitimli ve nitelikli bir itfaiye personelimiz şart. Hükümetimiz, devletimiz biz ne götürürsek imkanları dahilinde hiç 'yok' demiyor. Karabük'te ve Safranbolu'da çok faaliyet yapılıyor. Son 16 yıldır Türkiye"deki bütün iller kıyaslandığında Karabük kamu yatırımlarından en yüksek pay alan ilk 5 ilden birisi” dedi.

“Güçlü itfaiye önemli”

"Güçlü itfaiye önemli. Safranbolu'da yangın olduğu zaman Karabük'ün desteği olmadan ya da burada bir köyde yangın olduğu zaman, Safranbolu Belediyesinin desteği olmadan işin altından kalkmak zor oluyor” diyen Çeber, “Şehrimizin özellikleri gereği burası ahşap yoğun yapılaşma ve tarihi mirasın bazen bizi zorladığı türde yapılaşmamız var. İtfaiyemizin tüm çalışanları bu anlamda bu tip mimariye uygun yangınla mücadele anlamında da kendilerini geliştiriyorlar” ifadelerini kullandı.

Çeber, Safranbolu gibi kentte sivil toplum örgütlerine ve vatandaşlara gönüllü itfaiyecilik kavramının öğretilmesi gerektiğini, Safranbolu'nun gönüllü itfaiyecilik kavramının en faydalı olabileceği ilçelerden birisi olduğunu söyledi.

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdür Vekili Mehmet Gökçü tarafından bina ve itfaiye çalışmaları hakkında verilen brifingin ardından konuşan Safranbolu Kaymakamı ve belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, 2 milyon TL'lik maliyeti olan itfaiye binasının açılışı için bir araya geldiklerini belirterek şunları söyledi: “İtfaiyemiz sadece ilçe sınırları içerisinde değil, çoğu zaman başka ilçelere ve ilçe köylerine de hizmet verme kapasitesine sahip. Safranbolu İtfaiyesi bünyesindeki araç ve personelin eğitilmesi hususundaki çalışmalarımız da geldiğimizden bu yana devam ediyor. Valimizin de destekleri ile birimimize bir de dar sokak itfaiyesi kazandırmış durumdayız. Ayrıca Valilimize bağlı AFAD bünyesinde Avrupa Birliği Projesi olan Tarihi Binaların Yangından Korunması adlı bir projeyi de yürütmekteyiz. İnşallah açılışını yaptık, arkadaşlarımız Slovenya ve İtalya'da işbirliği içerisinde bu projeyi devam ettirecekler”

İlçe Müftüsü İsmail Temur'un duasının ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi.