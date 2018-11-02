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Yeni Öğrenci İşleri Merkezi'nin temeli atıldı

Karabük Üniversitesi Öğrenci İşleri Merkezi’nin temeli atıldı.

Karabük Üniversitesi Öğrenci İşleri Merkezi'nin temeli atıldı. Üniversite kampüsü merkezinde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası yakınında bulunan bin 512 metre karelik alan üzerine inşa edilecek binada Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, ÖSYM Sınav Koordinatörlüğü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü birimleri yer alacak.


Karabük Üniversitesinin yeni Öğrenci İşleri Merkezi binası, öğrenci ve personellerin hizmetine uygun olarak tasarlandı. İktisat Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi karşısında yer alan öğrenci otoparkı yanına inşa edilecek bina 7 kat ve tek bloktan oluşuyor. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, ÖSYM Sınav Koordinatörlüğü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü birimlerinin yer alacağı binada ayrıca seminer salonları, kütüphane, 15 adet derslik, stüdyolar, bilgisayar laboratuvarı, kantin, kırtasiye, sığınak ve depo da bulunuyor.


Karabük Üniversitesinin yeni Öğrenci İşleri Merkezi binasının 25 Ağustos 2019'da faaliyete geçmesi bekleniyor.

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