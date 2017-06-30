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30 Haziran 2017 18:19

Yeni Valilik binasında çalışmalar devam ediyor

Karabük Valisi Kemal Çeber, yeni valilik binasında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Yeni Valilik binasında çalışmalar devam ediyor

30 Haziran 2017 18:19


Karabük Valiliği mevcut hizmet binasının deprem yönetmeliği kapsamında yapılan kontrollerinde kullanıma uygun olmaması ve ihtiyaçları karşılayamaması nedeniyle, Karabük Belediyesi ile yapılan protokol çerçevesinde Karabük Valiliğine tahsis edilen Yeşil Mahallede bulunan eski belediye binasında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.


Karabük Valiliği ve Karabük Belediyesinin işbirliğinde devam eden yenileme çalışmalarını inceleyen Vali Çeber, çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.




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