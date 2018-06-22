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22 Haziran 2018 09:20

Yeni yoğun bakım üniteleri hizmet vermeye başladı

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yeni planlanan 35 yataklı yoğun bakım ünitesi inşaatı tamamlanarak, geçici kabulünün yapılarak bir kısmının hizmete başladığı bildirildi.

Yeni yoğun bakım üniteleri hizmet vermeye başladı

22 Haziran 2018 09:20


İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda bunların 9 yataklı Erişkin Dâhili Yoğun Bakım Ünitesi ve 8 yataklı Erişkin Genel Yoğun Bakım Ünitesi olduğu belirtilerek, Koroner yoğun bakım ünitesinde yatak sayısının ise 10’a çıkarıldığı ve böylelikle yeni yapılan 35 yoğun bakım yatağından 18‘i kullanıma açıldığı ifade edildi.


Kısa sürede diğer 17 yataklı yoğun bakımlarında hizmete gireceğinin belirtildiği açıklamada “Bu sayede 54 yatak kapasitesine sahip olan yoğun bakım ünitelerimiz 72 yatak kapasitesine ulaşmış durumdadır. Önümüzdeki günlerde açılacak olan diğer yoğun bakım üniteleri ile birlikte toplam yoğun bakım yatak sayımız 89 ‘a ulaşacaktır. Yeni hizmete giren yoğun bakım ünitelerimizle birlikte yoğun bakım yatak doluluk oranlarında azalma beklenmektedir. Bu da yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle il dışına hasta sevki zorunluluğunu en aza indirecek, hatta çevre illerin yoğun bakım ihtiyaçlarına da daha fazla cevap verecektir” denildi.




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