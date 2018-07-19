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19 Temmuz 2018 15:23

Yenice Belediyesi, kentin tanıtımı için posta pulu bastırdı

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Yenice’nin tanıtımına katkı sağlamak için, kurumsal posta gönderilerinde kullanılmak üzere pul bastırdıklarını söyledi.

Yenice Belediyesi, kentin tanıtımı için posta pulu bastırdı

19 Temmuz 2018 15:23


Yenice Belediyesi tarafından başta mükellefler olmak üzere vatandaşlara posta yoluyla gönderilen tebligat ve kutlamalara yapıştırılmak üzere özel posta pulu bastırıldı.Üzerinde Yenice Belediyesi logosu ve Yenice’nin incisi Ihlamur Teras Sosyal Tesislerinin resimleri bulunan yedi çeşit posta pulu sayesinde Yenice’nin tanıtımına katkı sağlanacak. Karabük PTT Başmüdürü Şükrü Elmas ve beraberinde İşletme Müdür Vekili Mustafa Demir , Pazarlama İl Sorumlusu Hüseyin Köroğlu, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı’yı ziyaret ederek Yenice Belediyesi’nin yaptırdığı pulları takdim etti. Yenice’nin daha çok tanıtılması amacıyla Yenice Belediyesi’ne ait pul yaptırdıklarını söyleyen Belediye Başkanı Zeki Çaylı, kendisini ziyaret ederek pul takdimini yapan PTT Başmüdürü Şükrü Elmas ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.


Çaylı, yaptırılan pulların turizmde her geçen gün yeni ivmeler kazanan Yeşil Yenice’nin daha çok bilinmesine büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.




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