Yenice Belediyesi'nin 1 milyon 300 bin TL bedelli projesinin startı verildi

Yenice Belediyesi, bir önceki yıl içinde BAKKA'nın hibe desteğinden faydalanmış ve 14 adet bungalov ev, konferans salonunun iç dizaynının teşrifatı, yangın sistemi, güvenlik ağı, elektrik altyapısı, ses sistemi, internet ve TV sistemini başarı ile bitirerek hizmete sunmuştu. Belediye, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının 2018 yılı proje teklif çağrısına yeni bir proje sunmuş ve 1 milyon bedelli hibe projesi, örnek proje olarak kabul görmüştü. Bir önceki yıl yürütülen ve başarı ile bitirilen proje, çalışmaları kontrol ve takip eden BAKKA yetkililerinden takdir ve övgüler almıştı.

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı , “ Toplam 1 milyon 300 bin lira bedelli projeye BAKKA 1 milyon lira hibe verirken belediye de 300 bin lira projeye ek finansman desteği sağlayacak. Yeni sunulan ve kabul gören, 31 Aralık 2019 ‘da tamamlanması gereken ve içinde 2 cep müze olmak üzere 7 bungalov ev, hediyelik eşya satış dükkanı, organik ürün pazarı tezgahları, kamelya ve oturma bankları, çevre düzenlemesi ve tanıtım materyalleri ile projede eksiklik görülen bölümler olan projenin imzalarının atılmasının ardından startı da verildi. Proje süresinde tamamlanacak.Yenice Belediyesi ve BAKKA işbirliği ile yürütülecek proje, Ihlamur Terasın tamamen tamamlanmasına vesile olacak.” dedi.