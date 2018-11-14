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Yenice Belediyesi'nin 2019 yılı bütçesi 13 milyon 950 bin olarak belirlendi

Karabük’ün Yenice ilçe belediyesi’nin, 2019 yılı bütçesi 13 milyon 950 bin lira olarak belirlendi.

Karabük'ün Yenice ilçe belediyesi'nin, 2019 yılı bütçesi 13 milyon 950 bin lira olarak belirlendi.


Yenice Belediye Meclisi, 2019, 2020 ve 2021 yılları hazırlık bütçelerini görüşerek karara bağladı. Belediye Başkanı Zeki Çaylı başkanlığında toplanan belediye meclisi, belediye birimlerince Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne sunulan ve mevzuat çerçevesinde hazırlanan raporlar, plan bütçe komisyonunca meclise getirilen bütçe rakamları belirlendi.


Buna göre, 2019 yılı gelir-gider bütçesi 13 milyon 950 bin lira, 2020 yılı 16 milyon 42 bin lira ve 2021 yılı gelir - gider bütçesi ise 18 milyon 448 bin 290 lira olarak belirlendi.

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