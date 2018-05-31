Yenice’ de ormancılık yatırımları sürüyor

Yapım çalışmalarını kontrol eden Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel; “Bölge Müdürlüğü olarak yatırım programlarımızdan asla taviz vermeyeceğiz, bizler bu tür projelerle yarınlara yatırım yapıyoruz. Bu kabil tesisler, ormancılık faaliyetleri açısından oldukça önemlidir. TSE standartlarına uygun malzeme seçiminin yapılmasına dikkat edildiği gibi yapılan çalışmalarda özellikle malzeme seçimleri önemlidir. Yapılacak imalatların ise zamanında denetlenerek hatalı imalatlara meydan verilmemesi için azami gayret gösterilmektedir” dedi.

Beşel, programların yıl içerisinde tamamlanması, yol yatırım faaliyetlerinde standartlara uygun çalışmaları konusunda gerekli talimatları vererek aynı dikkat ve titizlikle çalışmasının önemini vurguladı. Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel’e Yenice’deki yatırımları incelemede Zonguldak Orman Bölge Müdür Yardımcısı Gültekin Aksan, Yenice Orman İşletme Müdürü Erdinç Kurt ve teknik elemanlar eşlik etti.