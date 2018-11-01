Yenice değerleri Yenice'de buluşacak

Yenice Şoförler Odası Başkanı Sedat Çakıl, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cevdet Abaoğlu, Karabük Yeniceliler Derneği Başkanı Murat Çorbacı, Zonguldak Yeniceliler Derneği Başkanı Yaşar Karaman, Kdz.Ereğli Yeniceliler Derneği Başkanı Şener Mısırlı ve Türkiye Tekder Genel Başkan Vekili Murat Çatalçam'ın birlikte organize ettiği “Yenice Değerleri Buluşuyor” kahvaltısı cumartesi günü orman işletme müdürlüğü salonunda yapılacak.

STK ve Dernek başkanları ortak bir basın açıklaması yaparak , “ 'Yenice Değerleri Buluşuyor' adı altında ilk defa yapılması planlanan bu programa yurt içi ve yurt dışından sanayici ve iş adamları, akademisyenler, üst düzey bürokratlar, üst düzey siyasetçiler, doktorlar, hakimler, savcılar, avukatlar, televizyon ve basından değerlerimizi bir araya getirip tanımak ,tanışmak Yenice, Karabük , Batı Karadeniz ve Ülkemiz için katma değer katabilmek konuşmak yeni nesil ve geleceğimize bu dünyadan öbür aleme göçmeden siyaset üstü bir şekilde yaşamayı, üretmeyi, çalışmayı, kalkınmayı ve Kalkındırmayı ve bir araya gelmeyi nasıl sağlayabiliriz göstermek onlara iyi eserler bırakmak için 3 Kasım 2018 Cumartesi 10:00-12:00 arasında Yenice Orman işletme tesislerinde kahvaltılı kaynaşma ve tanışma programımız vardır. Biz iki yüz civarında değerimizi davet ettik ilk toplantımız olduğu ve böyle programlara alışık olmadığımız kim topluyor hangi siyasi programa gidiyoruz gibi eskilerden gelme yersiz endişe ve kaygılardan dolayı şehir dışındaki değerlerimiz mazereti ve önceden planlı programları nedeni ile yüz civarında katılım teyidi aldık. Bu konuda duyarlılık ve hassasiyetin artmasını ve duymayan değerlerimize duyurulmasını istirham ediyoruz. İlerleyen programlarda katılımın daha da yüksek olması , bölgemiz ve ülkemiz için güzel sonuçlar doğuracak katma değerli sonuçlar çıkacağına inanıyoruz. Basın yolu ile Yeniceli değerlerimize Yenice, Karabük, Batı Karadeniz ve Ülkemiz için sinerji oluşturmak için ilk kahvaltılı tanışma toplantısına davet ediyoruz” denildi.