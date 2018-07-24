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24 Temmuz 2018 10:00

Yenice Esnaf Odası’ndan Doğu Karadeniz gezisi

Yenice Esnaf ve Sanatkarlar Odası, ilçedeki esnaf ve vatandaşlar için Karadeniz Kültür gezisi programı düzenledi.

Yenice Esnaf Odası’ndan Doğu Karadeniz gezisi

24 Temmuz 2018 10:00


Yenice Esnaf ve Sanatkarlar Odasının programıyla esnaf ve vatandaşlar , Trabzon, Rize Batum, ve Ordu’nun tarihi ve turistik bölgelerini gezecek.Oda Başkanı Cevdet Abaoğlu yaptığı açıklamada, Oda olarak ilk gezilerini Çanakkale’ye düzenlediklerini belirtti.


İlgi nedeniyle kültür gezilerini devam ettirmeye karar verdiklerini aktaran Abaoğlu, "Yönetim Kurulu arkadaşlarımızla gezimizin ikincisini esnafımızın talepleri doğrultusunda Doğu Karadeniz’e gerçekleştiriyoruz .28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında yapılacak gezi fiyatı kişi başı 800 TL’dir. Lüks ulaşım, 3 gece konaklamalı, profesyonel kokartlı rehber, 4 sabah kahvaltısı, 3 akşam yemeği , seyahat sigortası, yaylalar ve Batum transferi dahilinde Trabzon, Rize Batum, ve Ordu gezilecektir. Kayıtlarımız başlamıştır. Esnaf harici Doğu Karadeniz gezisine katılmak isteyen vatandaşlarımız da kayıt yaptırabilirler. Doğu Karadeniz gezimize katılmak isteyenler odamıza müracaat edebilirler." diye konuştu.




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