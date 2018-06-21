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21 Haziran 2018 13:18

Yenice Esnaf Odası’ndan “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” anlaşması

Yenice Esnaf ve Sanatkârlar Odası KOSGEB ve Karabük İşkur İl Müdürlüğü ile işbirliği içine girdi ve “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” verilmesinin anlaşmasını sağladı.

Yenice Esnaf Odası’ndan “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” anlaşması

21 Haziran 2018 13:18


Yenice Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Cevdet Abaoğlu, yaptığı açıklamada, bu anlaşmanın sağlanmasında emeği olan KOSGEB Karabük İl Müdürü Serhat Saygın ve Karabük İş Kur İl Müdürü Çoşkun Güven ile İşkur personeline teşekkür ettiğini dile getirdi. Abaoğlu, Karabük Esnaf Odaları Birliği Başkanı Nurettin Tümen’e de yaptıkları çalışmalara verdiklerini katkıdan dolayı teşekkür etti.


Esnafların, 09 - 12 Temmuz 2018 tarihleri arasında 4 günlük sürede kurs alacaklarını ve kurs sonunda KOSGEB’in hibe desteklerinden faydalanmaya yönelik sertifika almaya hak kazanacaklarını dile getiren Yenice Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cevdet Abaoğlu, “Esnaflarımıza öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tüm çabamız ve gayretimiz saygıdeğer esnafımız içindir. Esnafımız için çalışıyoruz ve çalışmaya ekimizle devam edeceğiz, gayret göstereceğiz. Esnaflarımız kurs ile ilgili başvurularını e-devlet üzerinden www.kosgeb.gov.tr/site/tr/baglanti/ugeliste?IIID=78 adresinden yapabileceklerdir. Başvurular, 3 Temmuz 2018 Salı günü akşamına kadar devam edecektir" diyerek sözlerini tamamladı.




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