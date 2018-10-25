Yenice gelin köprüsü hizmete hazır

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Yenice Orman İşletme Müdürlüğü dahilinde şeker kanyonu mesire alanında yer alan ahşap asma köprü onarılarak ve statiği değiştirilerek hizmete açıldı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı konu ile ilgili açıklamada bulunarak ,on yılı aşkın süredir Yenice Şeker Kanyonu' na ziyarete gelen vatandaşlara hizmet veren ahşap asma köprünün zamanla yıprandığını, iş sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturmaya başladığını ifade etti.

Beyazlı açıklamasına devam ederek , “Şeker Kanyonu'na yılda ortalama 40 ila 50 bin arasında yerli ve yabancı ziyaretçi gelmekte ve gelen bu ziyaretçilerin tamamı bu ahşap asma köprüyü kullanmaktadır. Yaptığımız onarım projesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü' nün statik yapısı ve şeklini baz alarak uçtan uca 38 m. köprü ayak açıklığı 17 m. olan asma köprüyü onardık. Özellikle yeni evlenen çiftlerin gelinlikle resim için rağbet ettiği bir köprü olduğu için ismini de “Yenice Gelin Köprüsü” koyduk. Yeni haliyle bu yönde daha da rağbet göreceği düşünülmektedir. İsmine yakışır bir şekilde peyzaj ve gece aydınlatmasını yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Emeği geçen meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.