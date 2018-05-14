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14 Mayıs 2018 18:32

Yenice Halk Eğitim’den yıl sonu sergisi

Yenice Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde düzenlenen kursların geleneksel yıl sonu sergisi açıldı.

Yenice Halk Eğitim’den yıl sonu sergisi

14 Mayıs 2018 18:32


Yenice Halk Eğitimi Merkezi’nde eğitim gören kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri görücüye çıktı. Belediye Düğün Salonu’ndaki serginin açılışına Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.


Stantları gezen Kaymakam Demirel kurs eğitmenlerinden ürünler hakkında bilgi aldı. Sergi de el sanatları, perdelik kumaşlar, çini ahşap boyama, el nakışı ve takı tasarımı gibi birçok ürün yer aldı.Serginin iki gün açık kalacağı öğrenildi.




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