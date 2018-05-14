Yenice Halk Eğitim’den yıl sonu sergisi

Yenice Halk Eğitimi Merkezi’nde eğitim gören kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri görücüye çıktı. Belediye Düğün Salonu’ndaki serginin açılışına Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Stantları gezen Kaymakam Demirel kurs eğitmenlerinden ürünler hakkında bilgi aldı. Sergi de el sanatları, perdelik kumaşlar, çini ahşap boyama, el nakışı ve takı tasarımı gibi birçok ürün yer aldı.Serginin iki gün açık kalacağı öğrenildi.