Yenice halkına HES konusunda konferans

Hidro Elektrik Santraller (HES) konusunda uzman olan Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Oğuz Kurdoğlu tarafından verilen konferansta, HES’in olası etkileri konusunda Yenice halkı bilgilendirildi. Konferansa, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, CHP Karabük Milletvekili Aday Adayı Sedat Karaoğlu, İYİ Parti Karabük Milletvekili Aday Adayı İlhan Alpboğa, SP Karabük Milletvekili Aday Adayı Murat Çenesiz, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Konferansta Bartın Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Erdoğan Atmış, Yenice Platformu Başkanı Mustafa Akay, Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Murat Alan birer konuşma yaptılar. Slayt eşliğinde anlatım yapan KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Oğuz Kurdoğlu HES’lerin yaratacağı tahribata dikkat çekti. Doç.Dr. Oğuz Kurdoğlu, “Yenice ormanları Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından ‘acil olarak korunması gereken noktadan biridir. Yapılmak istenen HES’ler böyle özel bir bölgede kuruluyor. Hem de kendi ÇED raporlarında yazdıkları kurallara bile uymayarak. Tünellerden çıkardıkları kara parçalarını ve molozları dere yataklarına doldurarak. Daha inşaat aşamasında doğaya telafisi imkansız zararlar veriliyor” dedi.

Konferans daha sonra soru cevap şeklinde devam etti.