Yenice Ihlamur balı konferansı yapıldı

Yenice Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda yapılan programa Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Kadriye Sorkun, Doç. Dr. Aslı Özkırım, Araştırma Görevlileri Çiğdem Özenirler ve Deniz Canlı konuşmacı olarak katıldılar. Konferansa, Yortan Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki, daire amirleri, Karabük Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, İşkur İl Müdürü Coşkun Güven, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve çiftçiler katıldı. Katılımcılara, konuşmacılar tarafından Ihlamur Balı ve arıcılıkla ilgili sunum eşliğinde bilgiler verildi. Konuşmacı Prof. Dr. Kadriye Sorkun, Yenice'nin bir dünya cenneti olduğunu, burada Ihlamur balı üretiminin artırılması için ne gerekiyorsa yapılacağını belirtti.