Yenice Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Yenice İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri , Yortan ortaokulunda eğitim gören öğrencilere trafik bilinci oluşturmak için seminer düzenleyerek eğitim verdi. Seminerde öğrencilere, Yenice Jandarma trafik personelleri tarafından 2918 sayılı karayolları trafik kanunun da belirtilen genel trafik kuralları, karşıdan karşıya geçme, yayaların uyacağı kurallar ile toplu taşıma ve okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar hakkında konularak anlatılarak bilgiler verildi.

Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere verilen eğitimlerde, ülkede meydana gelen trafik kazalarının yüzde 98'inin İnsan kaynaklı hatalardan meydana geldiğinden, geleceğin teminatı olan çocuklara verilen eğitimler ile bilinçli bireyler yetiştirerek trafik kazalarının azaltılmasının hedeflendiği de belirtildi.