Yenice KHGB’nin meclis toplantısı yapıldı

olağan meclis toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık toplantı salonunda Kaymakam Muhammet Fatih Demirel Başkanlığı’nda yapılan toplantıya İl Genel Meclis Üyeleri Ergün Özgün, Mehmet Ören ve muhtarlar katıldı. Toplantıda, 2017 yılı faaliyet raporu, 2017 yılı kesin hesabı görüşülerek oylamaya sunularak oy biriliği ile kabul edildi. Daha sonra ise encümen üyeliği seçimlerine geçildi. Yapılan kapalı oylamada İl Genel Meclisi Üyeleri Ergün Özgün, Mehmet Ören, Yamaç Köyü Muhtarı Celal Kocabaş, Keyfallar Köyü Muhtarı Cemal Soylu birlik encümeninde görev yapmak üzere 1 yıllığına encümen üyesi olarak seçildiler.

Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel kısa bir konuşma yaparak, İl Genel Meclis Üyelerine ve muhtarlara katılımlarından dolayı teşekkür ederek, birlik encümen üyeliğine seçilenleri tebrik etti.