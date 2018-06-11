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11 Haziran 2018 01:49

Yenice merkez gençliğinden sokak iftarı

Yenice merkez mahalle gençliği her yıl düzenledikleri iftar organizasyonunu bu yılda gerçekleştirdiler.

Yenice merkez gençliğinden sokak iftarı

11 Haziran 2018 01:49


Yenice merkez Mahalle gençleri tarafından bu yıl altıncısı yapılan geleneksel toplu iftar yemeği 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda verildi. Merkez Mahalle gençliği düzenledikleri iftar yemeğinde 7’den 70’e herkesi iftar sofrasında buluşturdu.İftar organizasyonuna siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Yenice merkez gençliği adına açıklama yapan Tahsin Karaaslan : “Geleneksel hale getirdiğimiz iftarımızın altıncısını düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz . Amacımız birlik ve beraberliğimiz pekiştirmek.Davetimize icap eden bizimle birlikte ekmeğimizi paylaşan, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz" dedi.




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