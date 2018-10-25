Yenice ormanlarına ilk kar düştü

Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Kızılkaya bölgesindeki ormanlık alanında bulunan bin 150 metre yüksekliğindeki Ahmet Ağa mevkine mevsimin ilk karı düştü.

Ormanlık alanda damgalama çalışmalarını bitirerek aracıyla nakliyat yapan Serdar Yirmibeşioğlu , "Çalışma alanımız olan Kızılkaya bölgesinde kar sürprizi ile karşılaştık. Damgalama çalışmalarımız bitmişti. Aracımızla tomruk nakliyatı yapmak için ormana çıktık. Kızılkaya bölgesinin beyaza bürünmüş halini bizler de fotoğrafladık dedi.