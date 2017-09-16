Yenice Şoförler Odasından Bakan Eroğlu’ndan tonaj isteği

Çakıl, odalarına bağlı şoför esnafının şehiriçi ve şehirlerarası yaptıkları orman emvali nakliyesinde çok büyük sorunlar yaşadığını söyledi.

Özellikle orman emvali taşımacılığı yapan şoför esnafının sorunlarını gidermek adına Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na dosya sunduklarını kaydeden Yenice Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Sedat Çakıl, “ Şoför esnafımız daha önceki yıllarda orman emvali nakliyatını yaş-yarı kuru ve kuru olmak üzere kilogram miktarlarına göre yapılmakta idi. Şimdi ise bu uygulama uygulanmadığı için şoför esnafımız aracına fazla tonaj yükleyerek özellikle şehirler arası yük taşımacılığı esnasında tonajdan trafik cezaları ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum şoför esnafımızı maddi olarak mağdur etmektedir. Odamıza bağlı şoför esnafımız trafik yönünden ceza-i müeyyidelerle karşılaşmamak için orman emvalini aracın tonajına ve özgül ağırlığına göre nakliyatını yapmak istemektedir. Bunun için Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünün Bölge Müdürlüklerine bağlı Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı şefliklerinin depo ve rampalarından alınan Ağırlık Çevrim Tablosunun uygulanmasını bu hususta sorumlu olarak Türkiye genelinde faaliyet gösteren bütün Orman İşletme Müdürlüklerinin sorumlu tutulmasını şoför esnafımız adına talep ediyoruz. İlçemizde ve ülkemiz genelinde yük taşımacılığı faaliyetinde bulunan araç sahiplerine Orman İşletme Müdürlüklerinden araçların ruhsatlarında yazılı bulunan azami taşıma kapasitesinden fazla yük verilmemesi hem bizler için hem de ülke ekonomisi için önem teşkil etmektedir. Taşıma kapasitesinden fazla yük yüklemek istemiyoruz. Yolarımızın bozulmasını ve araçlarımızın fazla yükten dolayı çabuk yıpranmasını istemiyoruz” dedi.