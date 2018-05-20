Yenice Şoförler ve Esnaf Odası’ndan iftar

Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Çıra Pazarı tesislerinde verilen iftar yemeğine Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, oda başkanları , siyasi parti temsilcileri, şoförler, esnaflar, aileleri ve Yenice halkı katıldılar. İftardan önce din görevlileri tarafından ilahiler okundu ve dualar edildi. Ezanın okunmasıyla birlikte hep birlikte oruçlar açıldı.Yenice Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sedat Çakıl ve Yenice Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cevdet Abaoğlu kısa bir konuşma yaparak, iftar yemeğine katılımlarından dolayı ayrı ayrı herkese teşekkür etti.

İftar yemeği yapılan dua ile son buldu.