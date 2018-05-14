Konuyla ilgili açıklama da bulunan Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden , TUBİTAK 4007 Yenice Bilim Günleri Bilim Şenliği’nin Karabük ilinde ilk olacağını belirtti. Milli Eğitim Müdür Özden, “TUBİTAK 4007 Yenice Bilim Günleri Bilim Şenliği projesi TÜBİTAK tarafından değerlendirilerek desteklenmesine karar verildi. Bilim şenliği açılışının 16 Mayıs çarşamba günü Sayın Valimiz Kemal Çeber’ in katılımıyla gerçekleştirilecek. Şenlik için gerekli hazırlıklar Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü proje yürütme ekibince gerçekleştirilmektedir. 51 atölye çalışması, 3 konferans, bilim şovları, uzay gösterimi, proje sergileri, toplum dayanışma sergisi gibi faaliyetler planlandığını” ifade etti.

Proje yürütme ekibinden İngilizce Öğretmeni Enver Eserli, şenlik kapsamında farklı aktiviteler olduğunu vurguladı. Fen Bilimleri Öğretmeni Nazan Erdoğdu ve Hanife Kılıç, şenlik kapsamında gerçekleşecek faaliyetlerde Karabük Üniversitesinden ve çevre illerde bulunan kurum kuruluşlardan çok büyük destek aldıklarını, Yenice Bilim Günleri ’nin toplumun her kesiminden bireye hitap eden bir şenlik olacağını belirtiler. 16 -17 Mayıs 2018 tarihlerinde Sosyal Medya Kullanımı, Endüstri 4.0, Neden İngilizce konulu konferansların olduğunu belirten Fizik Öğretmeni Bora Ersoy Stem, Robotik, Doğa Bilimleri, Güzel Sanatlar, Okul Öncesi, Özel Eğitim gibi birçok alanda atölye çalışmalarının yapılacağını ekledi. Coğrafya Öğretmeni İlhan Kılıç, Şenlik ile ilgili detayların sosyal medya hesaplarından takip edilebileceğini belirtti.