Yenice turizmine ve kültürel değerlerine katkı sağlayacak proje imzalandı

Yenice Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın hazırladığı iki proje Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından onaylanarak imzalandı.

Bölge kültürüne ekonomik ve sosyokültürel katkı sağlayacak olan ‘Yenice Ormanlarından Yeni Turistik Ürünler Doğuyor: Doğal Ahşap Oyuncak ve Hediyelik Eşya Dünyası' isimli proje BAKKA tarafından onaylandı. Proje 9 ay sürecek olup çeşitli eğitim ve tanıtım faaliyetlerini kapsamakta. Yenice Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cevdet Abaoğlu bu projenin hem kültürel, hem sosyal hem de ekonomik boyutunun olduğunu, dolayısıyla Yenice halkına ekonomik ve sosyo kültürel yapısına katkı sağlayacağını belirtti. Proje ekibinde yer alan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek MYO Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı ve Devrek Bastonu Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Afitap Bulut, Yenice Belediyesi Turizm Sorumlusu Aşkın Uzunkara ile Yenice Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Sekreteri Elçin İncebacak'la birlikte projelerini başarıyla yürütmeye kararlı olduklarını ifade eden Abaoğlu, projede emeği geçen Yenice Kaymakamlığı, Yenice Belediye Başkanlığı ve Yenice Çok Programlı Lise Müdürlüğü'ne teşekkür ederek, projenin tüm Yenice halkına hayırlı olmasını diledi.