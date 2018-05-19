Diğer
Kategoriler
19 Mayıs 2018 12:56

Yenice’de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Yenice’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 99.

Yenice’de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

19 Mayıs 2018 12:56

yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.


15 Temmuz Demokrasi Meydanında kutlanan program, Gençlik Spor Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlandı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden kutlamalar, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiirlerin okunmasıyla devam etti. Yenice Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan jimnastik gösterileri büyük beğeni topladı. Kutlamalar, ilçede bulunan okullar arasında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle kutlama alanında son buldu.19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına, Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Belediye Başkanı Zeki Çaylı, kurum ve okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


19 Mayıs programı ilçe merkezinde yapılan gençlik yürüyüşü ile sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç