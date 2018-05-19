Yenice’de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanında kutlanan program, Gençlik Spor Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlandı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden kutlamalar, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiirlerin okunmasıyla devam etti. Yenice Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan jimnastik gösterileri büyük beğeni topladı. Kutlamalar, ilçede bulunan okullar arasında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle kutlama alanında son buldu.19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına, Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Belediye Başkanı Zeki Çaylı, kurum ve okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

19 Mayıs programı ilçe merkezinde yapılan gençlik yürüyüşü ile sona erdi.