Yenice’de 274 kişi okuma-yazma kursuna katıldı

katılım belgesi dağıtım töreni düzenlendi.

Yenice Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından mahalle ve köylerde açılan temel düzey okuma yazma kurslarına katılarak eğitimlerini başarı ile tamamlayan kursiyerler için Kaymakamlık toplantı salonunda katılım belgesi töreni düzenlendi. Törene , İlçe Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erol Köseoğlu ve kursiyerler katıldı.

Yenice İlçe Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel okuma-yazma kursunu tamamlayan kursiyerleri tebrik ederek, Yenice 26 kurs merkezinde 274 vatandaşın okuma yazma kursundan faydalandığını söyledi. Kursiyerler belgelerini İlçe Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel’den aldı. Programın devamında belge alan kursiyerler, okuma-yazma seferberliği başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a teşekkür ettiler.