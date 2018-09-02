Yenice’de arama kurtarma eğitimleri nefes kesti

Yenice Doğa Sporları Acil Kurtarma Derneği Yenice’de İstanbul Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale (MAG-AME) ile işbirliği yaparak ilk eğitimlerini yaptı. Merkezi İstanbul’da bulunan Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği ile protokol imzalayan Yenice Doğa Sporları Acil Kurtarma Derneği tarafından arama kurtarma ekibi oluşturmak için Yenice’de üç gün eğitim verildi. Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG - AME) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadayı ve Nilüfer Kurt tarafından Orman İşletme Müdürlüğü Salonu’nda teknik eğitimlerin yapıldığı eğitimin ardından uygulamalı eğitimler Şeker Kanyonu’nda gerçekleşti. Şeker kanyonunda verilen korkunun ve heyecanın bir arada yaşandığı eğitimler nefesleri kesti. Çaydeğirmeni Mag-Ame arama kurtarma istasyonunda görevli ekibin de destek verdiği eğitime Yenice’den itfaiyeciler , sağlıkçılar ve ilçede yaşayan vatandaşların bulunduğu 30 kişilik bir ekip katıldı. Şeker Kanyonu’ndaki eğitimde İstanbul Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG - AME) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadayı ve Nilüfer Kurt tarafından ipler ve düğümler, kazazede paketleme, 20 metrelik yükseklikte ipli iniş ve yatay geçişler, sistem kurma ve tırmanma eğitimleri verildi. İlk defa iplerle 20 metrelik yükseklikten kanyona iniş yapan Yeniceli ekip korku ve heyecanı bir arada yaşadı. Yenice İlçe Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel de Şeker Kanyonu’ndaki eğitimleri ziyaret ederek 20 metre yükseklikten iplerle inen Yenice ekibi izleyerek başarılar diledi.

3 gün süren eğitimlerin ilerleyen dönemlerde de farklı dallarda devam edeceği öğrenildi.