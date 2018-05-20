Yenice’de çatı yangını korkuttu

Olay , İsmetpaşa Mahallesi Çankaya Caddesinde bulunan 4 katlı binanın çatısında meydana geldi. Satılmış Basan’a ait binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın çatı kısmında çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Yenice Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.