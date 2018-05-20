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20 Mayıs 2018 17:39

Yenice’de çatı yangını korkuttu

Yenice ilçesi İsmetpaşa Mahallesinde bulunan bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenice’de çatı yangını korkuttu

20 Mayıs 2018 17:39


Olay , İsmetpaşa Mahallesi Çankaya Caddesinde bulunan 4 katlı binanın çatısında meydana geldi. Satılmış Basan’a ait binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın çatı kısmında çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Yenice Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.




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